Palmeiras ainda é favorito contra o América-MG? Veja o que diz a história após empate em casa

O Palmeiras suou para empatar com o América-MG no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil na última quarta-feira (23). Acontece que pela história do torneio o 1 a 1 no Allianz Parque, em São Paulo, pode não ser boa coisa.

Em 12 das 31 edições da Copa do Brasil houve empate no primeiro jogo da semifinal (três vezes isso aconteceu nos dois jogos da fase na mesma edição) e apenas em cinco oportunidades o mandante do primeiro jogo passou para a final contra dez eliminações.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Ou seja, a escrita é favorável ao América-MG (veja abaixo todos os anos em que aconteceu).

Mas o Palmeiras e principalmente o palmeirense pode se apagar a outra estatística. Dos cinco clubes mandantes que conseguiram avançar à final após empatar o primeiro jogo da semifinal, três terminaram como campeões. E o clube alviverde foi um deles.

Em 1998, o time comandado por Luiz Felipe Scolari encarou o Santos. Como mandante, empatou o primeiro duelo por 1 a 1. No seguinte 2 a 2. Na época, a regra beneficiava o clube que fizesse mais gols como visitante. Assim, o Palmeiras foi à final.

Na decisão, acabou ficando com a taça ao superar o Cruzeiro, um dos bichos-papões do torneio.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Depois do Palmeiras, o Juventude, campeão em 1999, e o Vasco, vencedor em 2011, também repetiram a história. Após empataram o primeiro duelo da semifinal como mandantes, avançaram à final e ficaram com a taça contra Botafogo e Coritiba, respectivamente.

Menos sorte tiveram Ceará e Fluminense. Eles chegaram à final após empataram o primeiro duelo (como mandantes) na semifinal. Mas o primeiro foi vice-campeão contra o Grêmio. O segundo viveu um pesadelo. Perdeu a taça para o Paulista de Jundiaí.

O América-MG e o torcedor americano podem se apegar à escrita construída pela maioria dos clubes até aqui, ou seja, aquela que é favorável os mandantes do segundo jogo após empate no primeiro confronto.

Se isso se confirmar, o time do técnico Lisca fará a primeira final de Copa do Brasil da história.

Mas é bom lembrar que, ao menos pelo momento na temporada, os comandados de Abel Ferreira são favoritos levando-se em fala que brigam pelo título da Conmebol Libertadores (semifinal) e do Campeonato Brasileiro (6ª colocação), enquanto o América luta pelo acesso (2º na Série B).

Gabriel Veron, do Palmeiras, em disputa de bola com Savio, do América-MG, em partida válida pela Copa do Brasil Getty Images

Veja o retrospecto na Copa do Brasil

O que aconteceu quando o mandante do primeiro jogo empatou o duelo em casa?

1989

Flamengo 2×2 Grêmio (ida) / Grêmio 6×1 Flamengo (volta)

Grêmio foi finalista e campeão

1991

Coritiba 1×1 Grêmio (ida) / Grêmio 1×0 Coritiba (volta)

Grêmio foi finalista e vice-campeão

1994

Ceará 0x0 Linhares (ida) / Linhares 0x1 Ceará (volta)

Vasco 0x0 Grêmio (ida) / Grêmio 2×1 Vasco (volta)

Ceará e Grêmio foram finalistas, mas o Grêmio foi campeão

1996

Flamengo 1×1 Cruzeiro (ida) / Cruzeiro 0x0 Flamengo (volta)

Cruzeiro foi finalista e campeão

1998

Palmeiras 1×1 Santos (ida) / Santos 2×2 Palmeiras (volta)

Palmeiras foi finalista e campeão

1999

Juventude 0x0 Internacional (ida) / Internacional 0x4 Juventude (volta)

Palmeiras 1×1 Botafogo (ida) / Botafogo 1×1 Palmeiras, 4×2 nos pênaltis (volta)

Juventude e Botafogo foram finalistas, e o Juventude foi campeão

2005

Fluminense 2×2 Ceará (ida) / Ceará 1×4 Fluminense (volta)

Fluminense foi finalista e vice-campeão

2006

Ipatinga 1×1 Flamengo (ida) / Flamengo 2×1 Ipatinga (volta)

Flamengo foi finalista e campeão

2009

Vasco 1×1 Corinthians (ida) / Corinthians 0x0 Vasco (volta)

Corinthians foi finalista e campeão

2011

Ceará 0x0 Coritiba (ida) / Coritiba 1×0 Ceará (volta)

Vasco 1×1 Avaí (ida) / Avaí 0x2 Vasc0 (volta)

Coritiba e Vasco foram finalistas, e o Vasco foi campeão

2017 Botafogo 0x0 Flamengo (ida) / Flamengo 1×0 Botafogo (volta)

Flamengo foi finalista e vice-campeão

2018

Flamengo 0x0 Corinthians (ida) / Corinthians 2×1 Flamengo (volta)

Corinthians foi finalista e vice-campeão