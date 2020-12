Palmeiras atropela o Libertad com gol de Rony e avança à semifinal

O Palmeiras está na semifinal da Conmebol Libertadores. Nesta terça-feira, no Allianz Parque, o alviverde venceu o Libertad-PAR por 3 a 0 no duelo de volta das quartas de final da competição sul-americana.

Gustavo Scarpa, aos 21 do primeiro tempo, Rony, aos 23 da etapa final, e Gabriel Menino, aos 35, fizeram os gols palmeirenses nesta terça.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A equipe paulista contou com o retorno do técnico Abel Ferreira na beira do gramado. O treinador estava afastado, se recuperando após ter sido infectado pela COVID-19.

O Palmeiras começou levando pressão dos paraguaios, que quase abriram o placar primeiro em um lance onde Weverton brilhou e salvou o time paulista.

Mas aos 20 minutos do primeiro tempo, Gustavo Scarpa acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar no Allianz Parque

No segundo tempo, o Palmeiras votlou pressionando os paraguaios novamente. Rony foi quem teve a melhor chance de ampliar o placar, mas parou no goleiro adversário.

A vida dos palmeirenses ficou mais fácil aos 21 minutos do segundo tempo, quando Piris recebeu um cartão vermelho.

Mas aos 22 minutos da etapa final, Rony aproveitou cruzamento rasteiro de Marcos Rocha e fez o segundo do alviverde.

Já nos minutos finais, Gustavo Scarpa cruzou rasteiro e Gabriel Menino, sozinho na área, completou para o fundo das redes.

O Palmeiras agora aguarda o seu adversário na semifinal, que sairá do confronto entre River Plate-ARG x Nacional-URU. Na ida, o River venceu em casa por 2 a 0.

Palmeiras 3 x 0 Libertad

GOLS: Scarpa, Rony e Menino

LIBERTAD: Martín Silva; Iván Ramírez, Luis Cardozo, Adorno e Piris; Campuzano, Espinoza, Bareiro (Vilalba) e Cáceres (Martinez); Adrián Martínez (Cardozo) e Ferreira (Enciso) Técnico: Gustavo Morinigo

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez (Emerson Santos) e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino, Raphael Veiga (Zé Rafael) e Gustavo Scarpa (Breno); Gabriel Veron e Rony (Wilian) Técnico: Abel Ferreira

– 3º gol de Scarpa em 28 jogos em 2020

– Scarpa tem 99 jogos com o Palmeiras e 27 gols

– Palmeiras está invicto há sete jogos

– Palmeiras chega pela oitava vez na história à semi da Libertadores

– Rony tem 8 gols em 38 jogos no ano pelo Palmeiras

– Menino tem 3 gols em 42 jogos em 2020

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Sábado, 19/12, 20h45*, Libertad x Olimpia, Paraguaio

Sábado, 19/12, 19h*, Inter x Palmeiras, Brasileirão

*horário de Brasília