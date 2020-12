Palmeiras: Auxiliar diz que jogadores estão exauridos e atuando com 50% da capacidade física: ‘São guerreiros’

Após o empate por 1 a 1 com o Libertad, nesta terça-feira, pela Conmebol Libertadores, o auxiliar do Palmeiras, João Martins, chamou os jogadores alviverdes de “guerreiros” pela forma como estão suportando a maratona de jogos por três torneios diferentes nesta reta final de temporada.

Martins, que atuou como treinador no lugar de Abel Ferreira, que está com COVID-19, lembrou as várias contaminações pelo novo coronavírus no plantel e revelou que a doença deixou muitos atletas baqueados.

Segundo o profissional, vários membros do plantel estão atuando com apenas 50% de sua capacidade neste momento, já que não possuem tempo para fazer a recuperação adequada.

“Estamos tendo dificuldades com a parte física dos jogadores que vieram (recuperados) de COVID-19. Muitas vezes as pessoas pensam que é só eles jogarem que eles continuam bem, mas temos que lembrar que foi um vírus que atacou o corpo e o sistema imunológico dos jogadores”, salientou.

“Os jogadores têm sido muito fortes. Não é fácil (comandar o time com) 22 casos, quase todas na mesma altura (da temporada). Temos que jogar com jogadores que sabemos que começam os jogos com 50% (da capacidade física)”, revelou.

“Esse sacríficio que eles estão fazendo é notável. São guerreiros”, completou.

Rony lamenta durante jogo entre Palmeiras e Libertad, pela Libertadores EFE

O Verdão está vivo atualmente na Libertadores (quartas-de-final), Copa do Brasil (semifinal) e Campeonato Brasileiro.

Sem muito tempo para descansar, o Alviverde já começa a se preparar para a partida contra o Bahia, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

O duelo de volta contra o Libertad será na próxima terça, às 21h30, novamente no Allianz Parque.

As partidas contra o América-MG, pela semi da Copa do Brasil, por sua vez, serão jogadas nos dias 23 e 30 de dezembro.