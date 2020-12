Palmeiras confirma lesão de Patrick de Paula; Scarpa segue em observação

A assessoria do Palmeiras divulgou nesta quinta-feira que o volante Patrick de Paula sofreu uma uma lesão muscular na coxa direita, ainda no primeiro tempo da goleada diante do Delfín.

Ele já iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance nesta manhã, mas ainda não há previsão de retorno. Portanto, ele ficará de fora do próximo compromisso do time, no clássico contra o Santos, neste sábado.

Já o Gustavo Scarpa foi diagnosticado com uma concussão, após sofrer um choque de cabeça que também o tirou de campo. O atleta está em observação.

O Verdão volta a campo neste sábado para pegar o Peixe na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.