Palmeiras confirma lesão na coxa de Patrick de Paula, que está fora do clássico contra o Santos; Scarpa segue em observação e é dúvida

O Palmeiras emitiu na manhã desta quinta-feira um comunicado a respeito da situação médica dos atletas Patrick de Paula e Gustavo Scarpa.

O volante, autor de um golaço na goleada por 5 a 0 diante do Delfín, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e está fora do clássico diante do Santos, neste sábado, na Vila Belmiro.

Por outro lado, Scarpa sofreu uma concussão, precisou ser substituído e está em processo de observação. Com isso, o atleta é dúvida para o clássico do final de semana.

Curiosamente, Patrick de Paula foi personagem central no clássico do primeiro turno. Em uma das melhores exibições do Palmeiras sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o garoto anotou um belo gol de fora da área na vitória, no Morumbi, por 2 a 1 em cima do Santos.