Palmeiras conta com bom retrospecto em mata-matas para vencer Libertad e fazer história

O Palmeiras buscará a classificação para a semifinal da Libertadores na próxima terça-feira (15), contra o Libertad, e, podendo fazer história, conta com o bom retrospecto envolvendo jogos decisivos no Allianz Parque ao seu favor.

​Contra o Bahia, no último sábado (12), o Verdão conquistou a sua oitava vitória seguida em seu estádio, marca já atingida em quatro oportunidades diferentes. O nono jogo, porém, nunca terminou com vantagem alviverde no placar, ou seja, se bater o time paraguaio, o elenco comandado por Abel Ferreira será o responsável pela maior sequência vitoriosa da história da arena.

​A partida contra o Libertad pode, também, resultar na queda de outra marca da história recente do clube. Se vencer, a equipe paulista avançará pela sétima vez consecutiva numa competição mata-mata, superando os números obtidos entre os anos de 2015 e 2016.

​O maior campeão nacional tem motivos para acreditar nesses novos recordes. Desde a inauguração do Allianz Parque, a equipe teve 73,9% de aproveitamento em jogos decisivos de torneios eliminatórios (decidindo um título ou uma vaga para a próxima fase da competição) disputados em casa. Destes confrontos, cinco ocorreram em 2020 (contra Santo André, Ponte Preta, Corinthians, Red Bull Bragantino e Delfín) e o Alviverde saiu vitorioso em todas as oportunidades, anotando dez gols e sofrendo apenas um.

​O embate entre Palmeiras e Libertad ocorrerá na próxima terça-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. O confronto será o segundo das quartas de final da Libertadores. A primeira partida terminou empatada em 1 a 1.