Palmeiras derrota Audax e encara Corinthians na final do Paulistão Sub-20

Palmeiras e Corinthians vão decidir o Campeonato Paulista Sub-20. O Alviverde visitou o Audax nesta segunda-feira, pelas semifinais, empatou por 2 a 2 no tempo normal e venceu por 4 a 2 nos pênaltis para ficar com a vaga na decisão.

Em jogo único, o time de Osasco ficou duas vezes na frente do placar mas não conseguiu segurar a vantagem. Aos oito minutos da primeira etapa, Romarinho lançou Gabriel, que abriu o placar em chute forte. Antes do intervalo, o Verdão empatou com Robinho, aos 43.

Na etapa final, o Audax marcou mais uma vez com Leandro aproveitando belo toque por elevação de Dudu. Mas mais uma vez, o Palmeiras foi buscar o resultado; Daniel recebeu ótimo lançamento de Pedro Acácio e deixou tudo igual.

Nos pênaltis, melhor para o Palmeiras que marcou com Pedro, Pedro Acácio, Robert Dias, Daniel e garantiu a classificação. O Alviverde agora encara o Corinthians, que eliminou o Santos na semifinal.