Palmeiras diagnostica entorse no joelho direito do zagueiro Alan Empereur

O zagueiro Alan Empereur é dúvida para os próximos compromissos do Palmeiras. Recém-chegado ao clube alviverde, o defensor sofreu entorse no joelho direito durante o confronto o Santos, disputado na noite de sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Estádio da Vila Belmiro, Empereur fez sua primeira partida como titular pelo Palmeiras. Já nos minutos finais, o zagueiro ficou caído no gramado e, sem condições de seguir em campo, precisou ser substituído pelo estreante chileno Benjamin Kuscevic.

De acordo com informação publicada pelo Palmeiras neste domingo, Alan Empereur teve entorse no joelho direito e será reavaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance na atividade desta segunda-feira, data da viagem da delegação para o duelo com o Libertad.

O Palmeiras entra em campo para encarar adversário paraguaio às 21h30 (de Brasília) de, pelas quartas de final da Copa Libertadores, no Estádio Defensores del Chaco. Contra o Libertad, o miolo da defesa deve ser formado por Luan ao lado de Gustavo Gomez.

O time alviverde iniciou a preparação para o duelo pelo torneio continental na manhã deste domingo. O zagueiro Renan, o meia Gustavo Scarpa e o atacante Rony, vetados no clássico contra o Santos, participaram dos trabalhos realizados na Academia de Futebol.