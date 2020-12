Palmeiras e Junior Barranquilla negociam prorrogação do empréstimo de Borja

O Palmeiras negocia com o Junior Barranquilla a prorrogação do empréstimo de Miguel Borja por mais seis meses. A informação foi primeiramente noticiada pelo ‘ge’ e confirmada pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!

O atual vínculo do atacante com o clube colombiano vai até o final de 2020 e possui opção de compra de cerca de US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual), mas os ‘Tubarões’ já informaram a Borja de que não será possível pagar essa quantia para mantê-lo em definitivo.

No entanto, o presidente do Junior conversa com o Palmeiras, através de Juan Pablo Pachon, empresário do centroavante, para estender a duração do empréstimo até a metade de 2021. As principais exigências alviverdes para que o negócio ocorra são: liberdade para convocar o atleta de volta ao Brasil a qualquer momento do empréstimo, e o direito de vendê-lo a qualquer outro clube caso haja propostas. Ao Junior, cabe a possibilidade de cobrir ou superar o valor de uma eventual oferta de outras equipes.

Borja marcou no Dérbi da ida da final do Campeonato Paulista de 2018 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Algo que pesa a favor dos colombianos é que o Alviverde Imponente não tem interesse na utilização do camisa 9. O clube entende que o elenco atual está ‘fechado’ e seria melhor para todos que uma outra saída fosse encontrada que não fosse a reintegração do atacante à equipe da Academia de Futebol.

Miguel Ángel Borja chegou ao Palmeiras em 2017 e viveu seu auge no Brasil no ano seguinte, ao ser campeão brasileiro e artilheiro da Libertadores. O atacante tem contrato com o Verdão até 2021 e, se não for negociado, pode, devido a clausulas contratuais, renovar com a equipe paulista até o fim de 2022 – situação que pode se repetir e, com isso, o contrato terminaria ao final do ano de 2023.