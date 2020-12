Palmeiras e Santos são derrotados no Brasileirão Sub-20

As equipes paulistas tiveram resultados ruins no Brasileirão Sub-20 nesta quarta-feira. Os garotos de Palmeiras e Santos entraram em campo em jogos da 16ª rodada e saíram derrotados.

O Alviverde foi superado em casa por 1 a 0 para o Grêmio. O único gol do jogo foi marcado por Ricardinho, nos acréscimos da segunda etapa. A derrota deixa o Palmeiras na sexta posição, com 24 pontos.

O revés do Santos foi mais elástico. Os jovens do Peixe perderam fora de casa para o Athletico-PR por 3 a 1. O gol dos paulistas foi marcado por Gabriel, enquanto o Furacão balançou as redes com Jajá, João Pedro e Edu. O resultado deixa a situação do Alvinegro ainda mais delicada na tabela. A equipe é última colocada com 11 pontos.

Confira todos os resultados do Brasileirão Sub-20 nesta quarta-feira:

Athletico-PR 3 x 1 Santos

Cruzeiro 2 x 3 Ceará

Palmeiras 0 x 1 Grêmio

Sport 3 x 1 Vasco