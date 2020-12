Palmeiras empata contra o Libertad e traz vantagem para decidir classificação no Allianz

O Palmeiras abriu as quartas de final da Copa Libertadores com um empate por 1 a 1 contra o Libertad, no Estádio Defensores del Chaco. Como marcou fora de casa na noite desta terça-feira, o time alviverde avança à semi em caso de 0 a 0 no Allianz Parque.

A equipe brasileira correu riscos durante o primeiro tempo, mas conseguiu sair na frente com gol de cabeça marcado por Gustavo Gomez contra o ex-clube. Na etapa complementar, também de cabeça, Espinoza empatou para o Libertad em falha de Weverton.

O jogo de volta pelas quartas de final da Copa Libertadores está marcado para as 21h30 (de Brasília) da próxima terça-feira, no Allianz Parque. Às 19 horas deste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Bahia, também na arena.

O Jogo – O Palmeiras iniciou a partida desatento em Assunção e deu espaço para boas chegadas do Libertad no primeiro tempo. Na melhor delas, Bareiro recebeu de Adrian Martinez do lado esquerdo da área e, livre, tocou na saída do goleiro Weverton para acertar a trave.

O time alviverde tinha mais posse de bola, mas não conseguia criar chances para marcar. Curiosamente, quando enfim foi capaz de se aproximar do gol paraguaio, o Palmeiras abriu o placar. Aos 38 minutos, Scarpa cobrou escanteio pela esquerda e Gustavo Gomez cabeceou para as redes.

Em vantagem no marcador, a equipe visitante cresceu no jogo e quase aumentou a diferença nos acréscimos da etapa inicial. Em cobrança de falta pela esquerda, Gustavo Scarpa acertou a trave de Martin Silva. Rony tentou completar no rebote, mas acabou furando.

O Libertad voltou atento para a disputa do segundo tempo e chegou ao empate aos 16 minutos. Bareiro recebeu do lado direito, trouxe para o meio e cruzou. Marcado por Gabriel Menino, Espinoza levou a melhor e aproveitou saída ruim de Weverton para marcar de cabeça.

O Palmeiras equilibrou a partida após sofrer o gol e respondeu em jogada de Danilo. Pelo lado esquerdo da área, jovem o meio-campista limpou a marcação e bateu forte de canhota. Bem colocado, o goleiro Martin Silva fez boa defesa e cedeu escanteio.

Em busca da virada, o Libertad investiu em bolas alçadas dentro da área. Já o Palmeiras assustou em chute de fora da área de Gabriel Menino e em cobrança de falta de Lucas Lima, ambos defendidos por Martin Silva. No último lance do jogo, pouco depois da expulsão de Lucas Lima, Espinoza acertou a trave em cobrança de falta.

FICHA TÉCNICA:

LIBERTAD 1 x 1 PALMEIRAS

Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Data: 08 de dezembro de 2020, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Juan Belatti e Diego Bonfá (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Campuzano, Cáceres e Luis Cardozo (LIB); Zé Rafael, Raphael Veiga, Gabriel Menino e Lucas Lima (PAL)

Cartões vermelhos: Lucas Lima e Vitor Castanheira (PAL)

Gols:

LIBERTAD: Espinoza (16min do 2º Tempo)

PALMEIRAS: Gustavo Gomez (38 minutos do 1º Tempo)

LIBERTAD: Martin Silva; Bocanegra, Luis Cardozo, Adorno e Piris; Bareiro, Mejía, Campuzano e Cáceres (Hugo Martinez); Adrian Martinez (Villalba) e Oscar Cardozo (Sebastian Ferreira)

Técnico: Gustavo Morinigo

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Emerson Santos) e Raphael Veiga (Lucas Lima); Gustavo Scarpa (Gabriel Silva), Gabriel Veron (Breno Lopes)

e Rony (Willian)

Técnico: Vitor Castanheira