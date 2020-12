Palmeiras encara o Corinthians em busca do tetra inédito do Paulista sub-20

Os times sub-20 de Palmeiras e Corinthians se enfrentam em um Derby decisivo neste sábado (26), às 15h (de Brasília). Os rivais entram no campo do Parque São Jorge pela decisão do Campeonato Paulista da categoria. A final do torneio será disputada em jogo único.

O Timão possui o mando de campo por acumular uma campanha superior à do Verdão. Enquanto o Alvinegro somou 23 pontos durante a competição, o Alviverde conquistou 14 pontos nas fases anteriores à decisão.

Além do título, o Palmeiras busca fazer história no Paulistão sub-20. Atual tricampeão estadual da categoria, o Verdão busca ser o primeiro clube paulista a conquistar o torneio em quatro temporadas consecutivas. O time palestrino derrotou a Ponte Preta (2017), o Corinthians (2018) e o Red Bull Brasil (2019) nas últimas finais.

Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

“É um jogo diferente. Já tive a oportunidade de jogar o Derby tanto no campo quanto no futsal, e tem uma atmosfera única. Ninguém quer perder, e talvez por isso os jogos ficam mais pegados. Não chegamos até a final por acaso, e vamos fazer de tudo para sairmos de campo com o título”, declarou o meia-atacante Bruno Menezes, artilheiro alviverde no estadual com três gols.

No mata-mata, o Palmeiras passou por Portuguesa Santista, São Bernardo e Audax (os dois últimos na disputa de pênaltis) para chegar ao Derby decisivo. Já o Corinthians superou Oeste, Taubaté e Santos.