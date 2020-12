Palmeiras encara o Internacional no Beira-Rio para manter lugar no G4 do Brasileiro

Ainda envolvido em três torneios, o Palmeiras direciona seu foco ao Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Às 21 horas (de Brasília) de sábado, pensando em manter seu lugar no G4, o time alviverde encara o Internacional, no Estádio Beira-Rio.

O duelo a ser disputado em Porto Alegre é um confronto direto na tabela de classificação, uma vez que os dois times contabilizam os mesmos 41 pontos ganhos. O Palmeiras, no entanto, tem uma partida a menos e melhor saldo de gols, o que garante seu lugar no G4.

O zagueiro Gustavo Gomez, recuperado de pancada na cabeça sofrida contra o Libertad, treinou sem limitações na sexta-feira. O centroavante Luiz Adriano, em fase final de transição, também participou de todo o trabalho com o elenco e tem chance de ser relacionado.

Os meio-campistas Zé Rafael e Lucas Lima, suspensos contra o Bahia, voltam a ficar à disposição. Por outro lado, Patrick de Paula, ainda em processo de transição física, e Alan Empereur, em recuperação de um edema na coxa esquerda, continuam afastados.

O Palmeiras inicia a semifinal da Copa do Brasil diante do América-MG na noite de quarta-feira. Assim, o técnico português Abel Ferreira pode poupar os atletas mais desgastados – o atacante Rony, por exemplo, não viajou com a delegação a Porto Alegre.

No Internacional, após período de treinamento com a Seleção Sub-20, Praxedes está de volta. O jovem é dono de uma posição no time titular do técnico Abel Braga, mas pode começar no banco para o veterano ídolo argentino Andrés D’Alessandro fazer sua despedida.

Com Rodinei suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Heitor ganhará uma chance como titular na lateral direita diante do Palmeiras. Para completar, Marcos Guilherme e Yuri Alberto disputam uma vaga para atuar desde o início no meio de campo do time colorado.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL x PALMEIRAS

Data: 19 de dezembro de 2020, sábado

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Daniel Andrade e José Reinaldo Júnior

VAR: Wagner Reway

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Praxedes (D’Alessandro) e Marcos Guilherme (Yuri Alberto); Thiago Galhardo.

Técnico: Abel Braga

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Zé Rafael), Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron (Lucas Lima) e Willian

Técnico: Abel Ferreira