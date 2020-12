Palmeiras encerra preparação para encarar o Libertad na Libertadores

O Palmeiras encerrou nesta segunda-feira a preparação para o jogo de ida das quartas de finais da Libertadores. Com Abel Ferreira acompanhando a atividade remotamente, a equipe fez trabalho técnico e tático visando o duelo contra o Libertad-PAR.

Após aquecimento, a comissão técnica definiu o provável time titular, que ensaiou jogadas, movimentações e saídas de bola contra os reservas. Depois, os zagueiros trabalharam posicionamento, enquanto meias e atacantes treinaram faltas e pênaltis.

O zagueiro Alan Empereur, que teve um entorse no joelho direito contra o Santos, foi reavaliado nesta segunda-feira, treinou sem limitações e não deve ser desfalque. Já o atacante Luiz Adriano segue em recuperação e fez trabalho separado.

Suspensos diante do Santos, Gustavo Gomez, Danilo e Gabriel Menino estão liberados para a Libertadores. Gustavo Scarpa foi vetado do clássico por concussão e Rony ficou fora em função de desgaste muscular, mas ambos participaram do treino de domingo e também devem ficar à disposição.

Ainda afastado pela covid-19, Abel Ferreira assistiu mais uma vez o treinamento em tempo real, por meio de drones.

O Alviverde encara o Libertad-19 nesta terça-feira, às 21h30 (Brasília) no Paraguai, pelo jogo de ida das quartas de finais da Libertadores. A volta acontece na outra terça-feira (15), às 21h30 no Allianz Parque.