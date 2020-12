Palmeiras encerra preparação para semifinal com Rony em campo: veja escalação provável

Rival do América-MG na semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras encerrou sua preparação para o confronto com um treinamento na Academia de Futebol durante a tarde desta terça-feira (29). O atacante Rony participou integralmente da atividade, realizada na véspera da partida.

Preservado no confronto com o Red Bull Bragantino, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Rony deve retornar ao time titular diante do América-MG. O lateral-direito Mayke, recuperado de edema na coxa esquerda, também trabalhou com o elenco em tempo integral.

O foco das atividades realizadas nesta terça-feira foi posicional/tático. Dispostos em regiões específicas do gramado, os jogadores ouviram instruções e colocaram em prática balanços, saídas de bola, marcações e variações. Na parte final, o elenco participou ainda de um descontraído recreativo.

O técnico Abel Ferreira deve mandar o Palmeiras a campo para enfrentar o América-MG com a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.

Na primeira partida pela semifinal da Copa do Brasil, disputada no Allianz Parque, Palmeiras e América-MG empataram por 1 a 1. Como não há gol qualificado no torneio, o ganhador avança à decisão, enquanto uma nova igualdade leva aos pênaltis.

Gabriel Veron (lesão na coxa direita) e Breno Lopes (jogou a Copa do Brasil pelo Juventude) são desfalques certos. Zé Rafael (infecção no pé esquerdo) também deve ficar fora. O confronto com o América-MG está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Independência.