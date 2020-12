Palmeiras está otimista para contar com volta de Abel Ferreira no jogo contra o Bahia

Com foco voltado ao Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Bahia pela 25ª rodada do torneio nacional às 19 horas (de Brasília) deste sábado. Ainda em isolamento após testar positivo para covid-19, Abel Ferreira pode retornar na partida marcada para o Allianz Parque.

A presença do técnico português no banco de reservas depende de sua própria evolução, mas o departamento médico do Palmeiras está otimista. Diagnosticado com covid-19 em 3 de dezembro, ele completa 10 dias de isolamento justamente no sábado.

Após testar positivo, Abel Ferreira iniciou quarentena em um hotel na capital paulista e vem sendo monitorado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Em isolamento, o treinador mantém contato com jogadores e integrantes de sua comissão técnica de maneira virtual.

Sem Abel Ferreira, o Palmeiras ficou no empate contra Santos (2 x 2) e Libertad (1 x 1). Nas duas partidas, o time foi comandado do banco de reservas pelo auxiliar Vitor Castanheira, que acabou expulso no confronto pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Atualmente, após recente surto de covid-19, Abel Ferreira é o único afastado em função da doença. Devidamente liberados, o zagueiro Renan e o lateral direito Marcos Rocha já retomaram as atividades – o primeiro, inclusive, ficou no banco de reservas contra o Libertad.

Com uma série de atletas recentemente recuperados de covid-19, o Palmeiras vem sofrendo no aspecto físico durante as partidas. Ainda sob o comando dos auxiliares de Abel Ferreira, o time alviverde volta a treinar na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol.