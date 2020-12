Palmeiras fecha o ano pelo Brasileiro contra rival que mais jogou em 2020

O Palmeiras faz o último jogo pelo Campeonato Brasileiro em 2020 neste domingo (27), às 18h15 (horário de Brasília) contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. O rival é o que o Alviverde mais enfrentou no ano.

Será a quinta vez que os clubes se encontram e o Verdão leva vantagem. São três vitórias e uma derrota. O único revés aconteceu na primeira fase do Paulistão, por 2 a 1, em Bragança Paulista.

Depois disso, só deu Palmeiras. Virada e vitória também por 2 a 1, novamente no Nabi Abi Chedid, pelo primeiro turno do Brasileirão, ainda com Vanderlei Luxemburgo.

O sorteio da Copa do Brasil colocou os times frente a frente nas oitavas de final da competição. Triunfo verde por 3 a 1 no interior, com Andrey Lopes como técnico interino. A vaga foi ratificada com o 1 a 0 no Allianz Parque, na partida de estreia de Abel Ferreira como treinador.

O Palmeiras tem 58 compromissos em 2020. São 31 vitórias, 19 empates e oito derrotas, com 98 gols marcados e 41 sofridos. O confronto deste domingo (27) é o penúltimo do ano, uma vez que na quarta-feira (30), o time enfrenta o América-MG pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, em Belo Horizonte.​