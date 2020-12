Palmeiras goleia Delfín por 5 x 0 com show de golaços e vai embalado às quartas-de-final

O Palmeiras teve uma atuação de gala e goleou o Delfín por 5 a 0, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela volta das oitavas da Conmebol Libertadores. Como já havia vencido por 3 a 1 no Equador, o Verdão passou com 8 a 1 no agregado.

A partida foi marcada por uma busca incessante pelo gol por parte do Alviverde, que resultou em um placar elástico e transformou o time brasileiro em dono do melhor ataque da Libertadores, com 25 gols (o River Plate tem 23).

Em campo, o Palmeiras começou amplamente superior, dominando a posse de bola e criando várias chances, mas sem conseguir colocar a bola para dentro.

Os equatorianos, por sua vez, tentavam arriscar em contra-ataques, mas a inferioridade técnica entre as equipes ficava muito clara.

Prova disso veio aos 29: Weverton lançou para frente e Lucas Lima achou Patrick de Paula na meia-lua. O volante disparou um balaço na gaveta de Banguera e anotou um golaço para o Verdão.

Logo em seguida, porém, o próprio Patrick sentiu fisgada na coxa ao tentar puxar contra-ataque e teve que pedir substituição.

Ele deixou o campo chorando e preocupa, podendo ficar fora por até 20 dias com um estiramento.

Na volta do intervalo, Abel Ferreira mexeu: colocou Zé Rafael na vaga de Patrick de Paula e deu descanso a Lucas Lima, ingressando Raphael Veiga.

Com as mexidas, o Verdão ficou ainda mais ofensivo e com fome de bola. Não à toa, a goleada foi construída na sequência.

Aos 4, Gabriel Veron foi lançado no contra-ataque e deu leve toque por cobertura, superando Banguera e anotando mais um lindo tento no Allianz Parque.

Estava muito fácil, e o Palmeiras chegava como queria à área adversária. Mais gols eram apenas questão de tempo.

Aos 7, os palestrinos chegaram tocando bola, Gabriel Veron rolou e Willian chutou forte para dentro, marcando pela 14ª vez na temporada.

Mais o lance mais bonito viria aos 15: Raphael Veiga cruzou com perfeição e Gabriel Veron acertou um voleio maravilhoso para fazer mais um golaço na noite alviverde.

Depois disso, o time de Abel Ferreira diminuiu o ritmo, mas ainda perdeu algumas chances claríssimas, principalmete com o jovem Gabriel Silva.

Nos acréscimos, ainda veio o 5º gol: Gabriel Silva se redimiu e deu ótimo passe para Danilo, que completou para as redes e marcou pela 1ª vez com o manto alviverde.

Nas quartas, o Palestra encara quem passar do confronto entre Libertad, do Paraguai, e Jorge Wilstermann, da Bolívia.

Gabriel Veron comemora após marcar para o Palmeiras sobre o Delfín EFE

Palmeiras 5 x 0 Delfín

GOLS: Palmeiras: Patrick de Paula, Gabriel Menino (2), Willian e Danilo

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Patrick de Paula (Zé Rafael) e Lucas Lima (Raphael Veiga); Gustavo Scarpa (Alan Empereur), Gabriel Veron e Willian (Gabriel Silva) Técnico: Abel Ferreira

DELFÍN: Banguera; Luzárraga, Cangá, León e Macías (Rojas); Ortíz, Vélez, Corozo (Mera), Jonathan González e Benítez; Valencia (Carreño) Técnico: Miguel Zahzú

5º gol de Patrick de Paula em 35 jogos pelo Palmeiras na temporada

O Palmeiras teve 62% de posse de bola no 1º tempo

O Palmeiras finalizou 7 vezes no 1º tempo, contra 3 do Delfín

7º e 8º gols de Gabriel Veron em 26 jogos pelo Palmeiras na temporada

14º gol de Willian em 47 jogos pelo Palmeiras na temporada

1º gol de Danilo em 18 jogos pelo Palmeiras na temporada

Palmeiras chegou a 25 gols e se tornou o melhor ataque da Libertadores

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Sábado, 05/12, 17h*, Santos x Palmeiras, Brasileirão

Sábado, 05/12, 17h15*, Orense x Delfín, Equatoriano

*horário de Brasília