Palmeiras leva pressão no 1º tempo, mas empata com o Libertad fora

No duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, Libertad e Palmeiras empataram por 1 a 1 no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

O Verdão não fez bom primeiro tempo mas abriu o placar com Gustavo Gómez. Na etapa final, os paraguaios conseguiram o empate com Espinoza. O duelo será decidido na semana que vem, terça-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque.

Libertad peca e Gustavo Gómez não perdoa

A partida começou equilibrada, com as duas equipes tentando explorar jogadas em velocidade. A primeira grande chance veio aos 4 minutos. Zé Rafael, errou o passe e entregou para Bareiro. O meia arriscou de longe e obrigou Weverton a fazer boa defesa.

O Verdão chegou com perigo e quase teve uma penalidade ao seu favor. Aos 6 minutos. Gabriel Menino cruzou e a bola passou por todo mundo, mas o zagueiro Cardoso trombou em Rony, que reclamou de pênalti. O responsável pelo VAR, Mauro Vigliano, recomendou ao árbitro Fernando Rapallini para ir ao monitor. Após consulta, ele mandou seguir o jogo.

O Palmeiras errava muitos passes e os paraguaios chegavam com mais perigo. Aos 12, Vinã fez um bloqueio essencial em chute de. Um minuto depois, Espinoza chutou de fora da área e a bola passou ao lado do gol.

O Libertad aproveitava a falta de atenção dos visitantes e quase abriu o placar com Bareiro. O meia recebeu bom passe de Óscar Cardozo e carimbou a trave de Weverton.

A equipe da casa desperdiçava várias chances de gol e acabou punida no final do primeiro tempo. Aos 39, Gustavo Scarpa cobrou escanteio na cabeça de Gustavo Gómez, melhor atleta do Verdão na primeira etapa. O paraguaio testou firme no canto de Martín Silva e acabou marcando contra o clube que o revelou ao futebol.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Alviverde quase ampliou. Pela esquerda, Scarpa cobrou falta e Martín Silva fez uma grande defesa. Rony teve a chance no rebote, mas furou.

Weverton falha e Verdão sofre o empate

Na volta do intervalo, o Palmeiras não mudou a postura e sofreu o gol. Aos 15, Bareira recebeu pela direita, cortou para o meio e cruzou. Weverton saiu mal do gol, Espinoza ganhou pelo alto e empatou para os mandantes.

O gol sofrido fez os palmeirenses ficarem mais atentos, e o Verdão chegou perto do segundo gol. Danilo apareceu na entrada da área, passou pelo zagueiro e soltou uma bomba na direção do gol, mas o goleiro fez ótima defesa, salvando o Libertad.

O técnico Gustavo Morínigo tirou Cáceres, pendurado e que cometia muitas faltas. No lado do Palmeiras, Breno Lopes, Lucas Lima e Willian entraram para tentar melhorar o setor ofensivo, pouco efetivo na partida.

Nos minutos finais, o Palmeiras apertou e ficou perto de sair do Paraguai com a vitória. Gabriel Menino soltou a bomba de longe, mas o goleiro mandou para escanteio. Minutos depois, Lucas Lima cobrou falta e novamente Martín Silva salvou

Apesar das tentativas nos minutos finais, o Verdão não conseguiu marcar e viu Lucas Lima receber o segundo amarelo e ser expulso. No último lance da partida, o Libertad carimbou a trave do Weverton em cobrança de falta.

FICHA TÉCNICA

LIBERTAD 1 x 1 PALMEIRAS

Data: 08 de Dezembro de 2020

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Árbitro: Fernando Rapallini-ARG

Assistentes: Juan Belatti-ARG e Diego Bonfá-ARG

VAR: Mauro Vigliano-ARG

GOLS: Palmeiras – Gustavo Gómez (39’/1ºT ) – Libertad – Espinoza (16’/2ºT)

CARTÕES AMARELOS: Palmeiras – Zé Rafael (30’/1ºT ), Raphael Veiga (2’/1ºT), Gabriel Menino (20’/2ºT ), Lucas Lima 2x (38’/2ºT ) e (50’/2ºT ) Libertad – Cáceres (45’/1ºT), Campuzano (47’/1ºT ), Cardozo (34’/2ºT )

CARTÕES VERMELHOS: Palmeiras – Vitor Castanheira (11’/2ºT ) e Lucas Lima (50’/2ºT )

LIBERTAD:

Martín Silva; Bocanegra, Pablo Adorno, Luis Cardozo, Iván Piris; Alexander Mejía, Campuzano, Bareiro e Cáceres (Hugo Martínez, 19’/2ºT ); Óscar Cardozo (Carlos Ferreira, 19’/2ºT ) e Sebastián Ferreira. Técnico: Gustavo Morínigo

PALMEIRAS:

Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Vina; Danilo, Zé Rafael (Emerson Santos, 22’/2ºT ) e Raphael Veiga (Lucas Lima, 23’/2ºT ); Gustavo Scarpa (Gabriel Silva, 45’/2ºT ), Rony (Willian, 28’/2ºT ) e Gabriel Veron (Breno Lopes, 28’/2ºT ). Técnico: Vitor Castanheira