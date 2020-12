Palmeiras posta foto de Kaique com Weverton e lembra pênaltis contra Corinthians

Após a conquista do título do Campeonato Paulista Sub-20, contra o Corinthians, no Parque São Jorge, o Palmeiras aproveitou para exaltar o goleiro Kaique e relembrar a conquista do Paulistão pelo time profissional. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, o Verdão venceu por 3 a 1 nas penalidades.

O Alviverde publicou em suas redes sociais uma foto do jovem arqueiro, herói da partida, ao lado de Weverton, titular da equipe principal. Na legenda, o clube palestrino escreveu: “Tá olhando o quê? Quer pênalti defendido em Derby na final do Paulista?”.

Com a igualdade no placar, o técnico Gilmey Aymberê tirou Leandro aos 40 minutos e colocou Kaique para a disputa de pênaltis. O goleiro reserva fez jus à opção do treinador e defendeu três cobranças do Corinthians (Gabriel Araújo, Lucas Pires e Eduardo Tanque), garantindo o tetracampeonato inédito do Paulista Sub-20.

No início de agosto, o Palmeiras conquistou o estadual da categoria profissional também nas cobranças de pênaltis contra o maior rival. Depois do 0 a 0 em Itaquera, Luiz Adriano, para o Verdão, e Jô, para o Timão, fizeram os gols do empate por 1 a 1 no Allianz Parque.

Nas penalidades, Weverton defendeu os chutes de Michel Macedo e Cantillo, enquanto o Alviverde marcou com Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Patrick de Paula. Desse modo, a equipe então comandada por Vanderlei Luxemburgo voltou a garantir o troféu depois de 12 anos.