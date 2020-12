Palmeiras recebe Red Bull Bragantino para tentar se manter no G6 do Brasileiro

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (27), às 18h15 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um jogo a menos (contra o Vasco, pela 1ª rodada), o Verdão tenta se manter no G6, enquanto o Massa Bruta busca se afastar da zona do rebaixamento.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vem de empate em 1 a 1 com o América-MG, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Alviverde atualmente soma 41 pontos e ocupa a sexta colocação, a primeira da zona de classificação à Copa Libertadores.

Para o duelo deste final de semana, o Palmeiras não deve ter novos desfalques além dos nomes que estão no departamento médico: Felipe Melo (cirurgia no tornozelo), Luan Silva (cirurgia no joelho) e Wesley (cirurgia no joelho).

Patrick de Paula treinou em tempo integral nas últimas duas atividades antes do confronto e pode voltar a ficar à disposição do treinador português. Ele não joga desde o dia 2 de dezembro, quando lesionou a coxa direita durante a goleada sobre o Delfin, pela Libertadores.

Segue o jogo, e o trabalho. Vamos pra cima! 💪🏾⚽ 📸 Ari Ferreira #RedBullBragantino #MassaBruta pic.twitter.com/zcPhdP0R92 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 22, 2020

Já o Red Bull Bragantino ocupa a 13ª colocação com 31 pontos, três a mais que o Vasco, primeiro time da zona da degola. A equipe de Bragança Paulista vem de derrota para o Athletico-PR, em casa, pelo placar de 1 a 0.

O Massa Bruta terá um desfalque importante: o técnico Maurício Barbieri. O comandante levou o terceiro cartão amarelo no confronto diante do Furacão e está suspenso para o duelo contra o Verdão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X RED BULL BRAGANTINO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 27 de dezembro de 2020, domingo

Horário: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Zé Rafael), Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Lucas Lima); Gabriel Veron, Luiz Adriano (Willian) e Rony (Gustavo Scarpa).

Técnico: Abel Ferreira

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Raul, Ramires e Claudinho; Tubarão, Artur e Ytalo.

Técnico: Maldonado