Palmeiras reencontra River Plate na semifinal da Libertadores após 21 anos

Com a goleada do River Plate diante do Nacional por 6 a 2, foi definida a primeira semifinal da Copa Libertadores. Os argentinos terão pela frente o Palmeiras, reeditando um duelo que ocorreu na edição de 1999.

Na ocasião, o River Plate venceu o jogo de ida na argentina por 1 a 0. O placar poderia ter sido pior para os brasileiros, mas o goleiro Marcos brilhou e manteve o Alviverde vivo na competição.

Na volta, disputada no antigo Palestra Itália, o principal destaque foi Alex, que marcou dois golaços e comandou o triunfo do Palmeiras por 3 a 0. Após avançar para a final, o Verdão superou o Deportivo Cali e ficou com o título.

Agora, ambas as equipes chegam com boas campanhas na competição. O Palmeiras soma oito vitórias e dois empates, com 29 gols marcados. Já o River acumula sete triunfos, dois empates e uma derrota, balançando as redes em 31 oportunidades.

Os brasileiros disputarão uma semifinal da Libertadores pela nona vez em sua história. No total, a equipe soma quatro classificações para a final.

Do lado dos argentinos, foram 20 participações na semifinal do torneio, com sete decisões disputadas.

Os confrontos entre Palmeiras e River Plate vão ocorrer nas duas primeiras semanas de janeiro, com datas e horários a definir. O Alviverde decidirá em casa.