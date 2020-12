Palmeiras se reapresenta com Abel e Danilo e já mira decisão pela Libertadores

No dia seguinte à vitória sobre o Bahia, o Palmeiras se reapresentou na manhã deste domingo na Academia de Futebol, já de olho no duelo contra o Libertad, pelas quartas de final da Copa Libertadores, que acontece nesta terça-feira.

A atividade matinal contou com o retorno de Abel Ferreira como a principal novidade. Após cumprir isolamento social e se recuperar da covid-19, que o tirou dos últimos três jogos da equipe, o treinador voltou a comandar o treino de maneira presencial. Nos últimos dias, ele acompanhou os trabalhos de maneira remota, vendo imagens em tempo real feitas por um drone no CT palmeirense.

Outro que retornou, depois de ser poupado no duelo contra o Bahia, foi o volante Danilo. A comissão técnica, junto ao departamento médico do clube, optou por preservá-lo da última partida, para evitar uma possível lesão por desgaste físico. Assim, o jovem de 21 anos deve ficar à disposição e pode até ser titular contra o Libertad.

O treino deste domingo contou com a presença dos reservas no campo da Academia de Futebol. Além daqueles que não atuaram, Alan Empereur, Luan, Marcos Rocha, Gustavo Scarpa e Gabriel Silva, que entraram no decorrer do jogo, também participaram dos trabalhos. Na primeira parte da atividade, os atletas fizeram um treino em campo reduzido. Na sequência, trabalharam a coordenação nas movimentações e as finalizações. Por fim, o elenco ainda aprimorou as cobranças de pênaltis.

Enquanto isso, aqueles que foram titulares no duelo contra o Bahia fizeram atividade regenerativa na parte interna. Luiz Adriano e Patrick de Paula, sob supervisão dos preparadores físicos do clube, continuaram seus trabalhos de transição, realizados na parte interna e no gramado.

Nesta segunda-feira, Abel Ferreira e seus comandados encerram a preparação para o duelo contra o Libertad. A partida acontece nesta terça, às 21h30, no Allianz Parque. No Paraguai, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. Quem vencer, se classifica para a semifinal da Libertadores.