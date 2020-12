Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para semifinal da Copa do Brasil

O Palmeiras voltou aos trabalhos na Academia de Futebol nesta segunda-feira. Após derrota o Internacional em Porto Alegre, o Alviverde muda o foco e passa a se preparar para o duelo contra o América-MG, pelas semifinais da Copa do Brasil.

Abel Ferreira comandou treino técnico dividido em duas partes. Na primeira, com todo o grupo, fez atividade voltada à verticalização do ataque e quebra das linhas de defesa. Depois, o elenco foi dividido por posições para trabalhos específicos; defensores treinaram movimentações e rebatidas após cruzamentos, enquanto meias e atacantes aprimoraram finalizações e transições ofensivas.

Palmeiras enfrenta o América-MG na quarta-feira

De volta aos treinos na semana passada, Luiz Adriano participou mais uma vez da atividade em tempo integral e deve ser reforço para o técnico português no duelo da Copa do Brasil. O meia Patrick de Paula e os zagueiros Alan Empereur e Henri fizeram transição física, parte na área interna do CT e parte no campo.

O Palmeiras volta a treinar na tarde desta terça-feira, às 16h (Brasília)e sem muito tempo, já encerra a preparação para a Copa do Brasil.

A equipe entra em campo na quarta-feira, às 21h30 no Allianz Parque, contra o América-MG pela ida da semifinal. Tricampeão do torneio, o Verdão busca sua quinta participação na final.