Palmeiras supera Corinthians nos pênaltis e conquista o tetra do Paulista Sub-20

Neste sábado, Corinthians e Palmeiras protagonizaram, no Parque São Jorge, a grande final do Campeonato Paulista Sub-20. Fazendo um Derby de gente grande, os garotos empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar, porém brilhou a estrela do goleiro alviverde Kaique nas cobranças de pênalti. Assim, o Verdão venceu por 3 a 1 nas cobranças e conquistou o tetracampeonato em cima do maior rival.

Entrando bastante focadas na partida decisiva, as equipes começaram desde o primeiro minuto jogando com intensidade. Assim, o jogo ficou bastante dinâmico, com a bola viajando de uma metade do campo para a outra.

A maior chance da primeira etapa foi em um erro do goleiro palmeirense Leandro, que deixou o gol desprotegido para o chute corintiano. No entanto, havia um zagueiro do Verdão para tirar em cima da linha. O Alviverde também atacou, Pedro Acácio explodiu o travessão em uma cobrança de falta, mas o placar não foi inaugurado na primeira etapa.

Retomando o jogo após o intervalo, ambos faziam um duelo parelho. Aos 20 minutos, os donos da casa abriram o placar. Em um lance de recuo para o goleiro Leandro, a bola quicou na sua frente, o enganou e balançou as redes. Com um gol contra, o Corinthians passou à frente na decisão.

Contudo, a desvantagem não desaminou o Palmeiras, que passou a atacar com um volume muito intenso, dando até mesmo oportunidade para o Alvinegro liquidar o duelo. Entretanto, em um escanteio, Michel subiu mais que os zagueiros do Timão e deixou tudo igual.

Ambas as equipes não se acomodavam com o empate e seguiam pressionando pelo gol da vitória. Contudo, com os goleiros sendo decisivos, o tempo se esgotou e a decisão foi para as penalidades.

O goleiro Kaique, que entrou no final da segunda etapa para as cobranças de pênalti, foi o herói do título alviverde, defendendo três cobranças (Gabriel Araújo, Lucas Pires e Eduardo Tanque). Os donos da casa só converteram com Luis Mandaca.

Já o Palmeiras desperdiçou com Robert, mas balançou as redes com Pedro Bicalho, Kevin e Ramon Rocha. Assim, o Verdão venceu por 3 a 1 e conquistou o tetracampeonato do Paulista Sub-20 dentro da casa do Corinthians.