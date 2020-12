Palmeiras terá apenas um volante disponível para enfrentar o Santos, pelo Brasileirão

Após a goleada por 5 a 0 sobre o Delfín, na última quarta-feira, pela Conmebol Libertadores, o Palmeiras já virou a chave e começou a pensar no clássico contra o Santos, neste sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

E, como vem sendo praxe desde que foi contratado, o técnico Abel Ferreira terá diversos desfalques para a partida, principalmente no meio-campo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A pior situação envolve os volantes: no momento, o treinador português só possui Zé Rafael como atleta da função.

Quanto aos desfalques, Felipe Melo se recupera de cirurgia, Danilo e Gabriel Menino estão suspensos e, para piorar, Patrick de Paula sofreu lesão muscular contra o Delfín, na última quarta.

De acordo com o técnico Abel Ferreira, aliás, Patrick já vinha em situação limite no aspecto muscular.

No entanto, como não havia outra opção para sua vaga (já que Ramires rescindiu o contrato), ele teve que entrar em campo e acabou se contundindo.

Abel Ferreira durante jogo entre Palmeiras e Delfín, pela Libertadores EFE

“Hoje perdemos um jogador que foi o Patrick, que já vinha em uma sequencia de alta intensidade e performance. Pelas nossas análises pós-jogo, temos reuniões que nos permitem escolher quem está em melhores condições. Não tinha ninguém para rodar o Patrick, ele já estava acima e não conseguimos tirar a tempo”, lamentou.

Entre os outros meio-campistas listados como parte do elenco profissional no site do Palmeiras, todos são meias: Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Raphael Veiga.

O Alviverde encara o Santos neste sábado, às 17h (de Brasília), fora de casa.

Os dois rivais estão empatados em pontos (37), e a partida é essencial para ambos, já que, quem ganhar, seguirá na cola dos líderes do certame.