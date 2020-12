Palmeiras vence Bahia por 3 a 0 no Allianz Parque com gols de Willian, Raphael Veiga e Rony

O Palmeiras contou com um grande 1º tempo e atropelou o Bahia por 3 a 0, neste sábado, no Allianz Parque, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Verdão foi a 41 pontos e no momento está em 4º lugar, a 9 pontos do São Paulo – vale salientar, porém, que a equipe do Palestra Itália ainda tem jogo atrasado contra o Vasco para realizar.

O clube de Salvador, por sua vez, sofre o 4º revés seguido e fica em 14º lugar, com 28 pontos.

Em campo, o Bahia começou com tudo e, com apenas 13 segundos, criou a 1ª chance de perigo: Gilberto deu bom drible e bateu de fora da área, para ótima defesa de Weverton.

A resposta alviverde, porém, foi fatal: aos 6, Mayke chegou bem pela direita e cruzou, o goleiro Douglas afastou mal e Willian, oportunista, aproveitou a sobra de bola para estufar as redes.

O Tricolor sentiu muito o gol, e o Verdão aproveitou para comandar as ações da partida. O tempo foi passando e deixando claro que o 2º tento palestrino era questão de tempo.

Aos 36, Mayke fez boa tabela com Breno Lopes e foi derrubado com carrinho na área: o árbitro Rafael Traci marcou o pênalti claro sem pestanejar.

Na cobrança, Raphael Veiga pediu a bola e mandou uma “tijolada” na gaveta, sem qualquer chance de defesa para o arqueiro rival.

Mas o gol mais bonito da 1ª etapa ainda estava reservado para os minutos finais.

Aos 43, Rony recebeu lançamento de Raphael Veiga, dominou, fez belíssimo giro em cima da zaga baiana e finalizou com muita categoria para fazer 3 a 0.

Golaço!



No 2º tempo, o auxiliar Sidnei Lobo, que comandou o Bahia no lugar do suspenso Mano Menezes, fez três mudanças: sacou Ernando, Matheus Bahia e Rodriguinho e colocou Nino Paraíba, Clayson e Rossi.

O Verdão, por sua vez, trocou Gustavo Gómez e Rony por Alan Empereur e Gabriel Silva.

Com as mudanças, o Esquadrão melhorou na partida, e criou uma chance claríssima aos 15: Nino Paraíba invadiu a área e bateu para defesa de Weverton. No rebote, Ramírez tentou de novo, mas o arqueiro fechou bem

O Alviverde rebateu com dois chutaços de fora da área, um de Gustavo Scarpa e outro de Willian. Nas duas ocasiões, Douglas se atirou bem para espalmar.

Depois, aos 30, Gabriel Silva recebeu excelente enfiada, entrou na área e, cara-a-cara com Douglas, bateu por cima, perdendo excelente oportunidade.

Nos minutos finais, o Bahia pressionou em busca do gol de honra no Allianz Parque, mas Weverton, em grande noite, barrou todas as chegadas tricolores.

Desta forma, o Palmeiras controlou o placar de 3 a 0 até o apito final.

O resultado anima o Verdão, que vai embalado para o confronto contra o Libertad, nesta terça, novamente no Allianz, pela volta das quartas da Conmebol Libertadores.

Palmeiras 3 x 0 Bahia

GOLS: Palmeiras: Willian, Raphael Veiga (pênalti) e Rony

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez (Alan Empereur) e Matías Viña (Marcos Rocha); Emerson Santos (Luan), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Rony (Gabriel Silva), Breno Lopes e Willian Técnico: Vítor Castanheira (interino)

BAHIA: Douglas Friedrich; Ernando (Nino Paraíba), Anderson Martins, Juninho e Matheus Bahia (Clayson); Zeca, Gregore, Ronaldo e Índio Ramírez (Fessin); Rodriguinho (Rossi) e Gilberto (Gabriel Novaes) Técnico: Abel Ferreira

16º gol de Willian em 50 jogos pelo Palmeiras na temporada

3º gol de Willian nos últimos 4 jogos do Palmeiras

15º gol de Raphael Veiga em 35 jogos pelo Palmeiras na temporada

7º gol de Rony em 36 jogos pelo Palmeiras na temporada

O Palmeiras terminou o jogo com 59% de posse de bola

O Bahia terminou o jogo com 18 finalizações, contra 15 do Palmeiras

O Bahia chegou a 42 gols sofridos, a pior defesa do Brasileiro

5ª derrota seguida do Bahia na temporada, a 4ª consecutiva no Brasileiro

Classificação

– Palmeiras: 4º lugar, com 41 pontos

– Bahia: 14º lugar, com 28 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Terça-feira, 15/12, 21h30*, Palmeiras x Libertad, Libertadores

Quarta-feira, 16/12, 19h15*, Defensa y Justicia x Bahia, Sul-Americana

*horário de Brasília