Palmeiras x América-MG: onde assistir, arbitragem e escalação

Em jogo válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, Palmeiras e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Nas quartas, o Verdão despachou o Ceará com uma vitória por 3 a 0 e um empate por 2 a 2. Já o Coelho venceu o Internacional nos pênaltis (6 x 5) após resultados iguais nos confrontos da ida e volta por 1 a 0.

O vencedor da fase enfrenta o São Paulo ou Grêmio, que disputam a outra vaga para a final da competição nacional, que será disputada nos dias 02 e 10 de fevereiro de 2021.

PATRICK DE PAULA E HENRI EM TRANSIÇÃO FÍSICA; LUIZ ADRIANO E ALAN EMPEREUR DISPONÍVEIS

Durante os treinos de preparação para o duelo contra o América-MG pela Copa do Brasil, o meio-campista Patrick de Paula e o zagueiro Henri cumpriram seus cronogramas de transição física tanto na parte interna do centro de excelência da Academia de Futebol quanto no campo com os preparadores do Núcleo de Saúde e Performance.

O atacante Luiz Adriano treinou em tempo integral com os companheiros e está à disposição do técnico Abel Ferreira, assim como Alan Empereur, que vinha cumprindo cronograma particular de recuperação física.

Data: 23 de Dezembro de 2020

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden-RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi-RS e José Eduardo Calza-RS

VAR: Daniel Nobre Bins-RS, Rodolpho Toski Marques-PR e Lucio Beiersdorf Flor-RS

Transmissão:

– REDE GLOBO (TV Aberta, apenas para MG)

– SPORTV (TV por assinatura para todo o Brasil)

– PREMIERE (pay-per-view)

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo GLOBO PLAY e PREMIERE PLAY.

ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE PALMEIRAS X AMÉRICA-MG



PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Felipe Melo, Wesley, Patrick de Paula, Henri e Luan Silva (lesionados);

Pendurados: Ninguém;

Suspensos: Ninguém;

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio(João Paulo); Juninho, Flávio (Zé Ricardo), Geovane(Alê), Felipe Azevedo, Rodolfo e Ademir. Técnico: Lisca

Desfalques: Ninguém;

Pendurados: Ninguém;

Suspenso: Ninguém