Palmeiras x América-MG: saiba como assistir ao duelo semifinal

Em jogo válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, Palmeiras e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

​Nas quartas, o Verdão despachou o Ceará com uma vitória por 3 a 0 e um empate por 2 a 2. Já o Coelho venceu o Internacional nos pênaltis (6 x 5) após resultados iguais nos confrontos da ida e volta por 1 a 0.

Para acompanhar o duelo, há várias opções. A partida conta com as transmissões da Rede Globo, em TV aberta, com o SporTV, em TV por assinatura e também no Pay-per-view, com o Premiere.

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Globoplay, e Premiere Play. Você também poderá acompanhar a partida pelo tempo real do L!/NP.