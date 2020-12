Palmeiras x Bahia, clássicos de Manchester e de Madri… saiba onde assistir aos jogos de sábado

O sábado do futebol será agitado pelas partidas do Campeonato Brasileiro, Premier League, Bundesliga e La Liga. Na Inglaterra, United e City fazem o dérbi de Manchester pelo Campeonato Inglês. Enquanto isso, Real Madrid e Atlético de Madrid também se confrontam no Campeonato Espanhol. O líder Bayern de Munique vai jogar fora de casa nesta rodada do Campeonato Alemão.

Já no Brasil, Palmeiras e Bahia entram em campo para disputar a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A competição nacional também terá outras cinco partidas no sábado. Athletico-PR e Atlético-MG é o único sem transmissão.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão

09h30 – Wolves x Aston Villa

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

12h – Newcastle x West Bromwich

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

14h30 – Manchester United x Manchester City

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

17h – Everton x Chelsea

Premier League

Onde assistir: Fox Sports

14h30 – Union Berlin x Bayern de Munique

Bundesliga

Onde assistir: Band

17h Real Madrid e Atlético de Madrid

La Liga

Onde assistir: ESPN Brasil

17h – RB Bragantino x Fortaleza

Campeonato Brasileiro

Onde assistir: Premiere

19h – Internacional x Botafogo

Campeonato Brasileiro

Onde assistir: Premiere

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO



19h – Palmeiras x Bahia

Campeonato Brasileiro

Onde assistir: TNT, EI Plus, Premiere

21h – Goiás x Grêmio

Campeonato Brasileiro

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h – Ceará x Atlético-GO

Campeonato Brasileiro

Onde assistir: Premiere



CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

16h – Figueirense x Cuiabá

Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

18h30 – América-MG x Paraná

Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – Confiança x Juventude

Série B

Onde assistir: Premiere



21h – Chapecoense x CRB

Série B

Onde assistir: Premiere