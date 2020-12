Palmeiras x Bahia: onde assistir, arbitragem e escalação

Em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras x Bahia ocorrerá neste sábado (12), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

> Confira a classificação atualizada e a tabela do Brasileirão

O Verdão entra na rodada na sétima colocação da competição, com 38 pontos, e vem de um empate contra o Santos na Vila Belmiro. No meio de semana, o time de Abel Ferreira encarou o Libertad, no Paraguai, e arrancou um empate por 1 a 1 na partida de ida das quartas da Libertadores.

Já o Bahia está em 13º lugar, com 28 pontos conquistados. Na última partida pelo torneio nacional, o Tricolor de Aço perdeu para o Ceará. Na Sul-Americana, também no meio de semana, o time baiano foi derrotado pelo Defensa y Justicia por 3 a 2, jogo de ida das quartas.

MARCOS ROCHA DE VOLTA; LUIZ ADRIANO SEGUE EM RECUPERAÇÃO



Uma das novidades do Palmeiras durante os treinamentos na Academia de Futebol, em preparação para o duelo contra o Bahia, foi o retorno de Marcos Rocha. O lateral-direito voltou após ter cumprido o período de isolamento por ter contraído a Covid-19. Por este motivo, o jogador foi desfalque contra Athletico-PR, Delfín-EQU (volta), Santos e Libertad-PAR.

Sua última partida foi diante do Delfín, na ida, no Equador, no dia 25 de novembro, pelas oitavas de final da Libertadores.

Já Luiz Adriano, que se recuperou de lesão no músculo anterior da coxa esquerda, deu início ao processo de transição física e fez atividade em separado. Por falta de condicionamento físico, o camisa 10 ainda não estará à disposição contra o Tricolor de Aço, mas deve voltar aos treinos com o grupo na próxima semana.

BAHIA TEM RETORNO DE GOLEIROS



Durante as atividades aplicadas pelo técnico Mano Menezes, o Bahia contou com as voltas dos goleiros Douglas Friedrich (recuperado de um incômodo muscular) e Mateus Claus, que estava isolado por conta da Covid-19.

O lateral-direito João Pedro, que havia passado por cirurgia, também foi reforço nos treinamentos. Por outro lado, o zagueiro Lucas Fonseca, com uma lesão muscular, foi desfalque.



Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Bahia



Data: 12 de Dezembro de 2020

Horário: 19hs (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Rafael Traci-SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil-SC e Helton Nunes-SC

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira-SC, Christiano Gayo Nacimento-DF e Thiaggo Americano Labes-SC

Transmissão:

– TNT (TV por assinatura)

– PREMIERE (pay-per-view)

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo EI PLUS e PREMIERE PLAY.

ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE PALMEIRAS X BAHIA



PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony e Gabriel Veron (Willian). Técnico: Vitor Castanheira (Abel Ferreira está com Covid-19)

Desfalques: Felipe Melo, Wesley, Luiz Adriano, Patrick de Paula e Luan Silva (lesionados);

Covid-19: Abel Ferreira;

Pendurados: Mayke, Emerson Santos, Rony, Gustavo Scarpa e Wesley;

Suspensos: Zé Rafael (Vermelho Direto) e Lucas Lima (3º Amarelo);

Voltam de suspensão: Gabriel Menino e Danilo (Ambos pelo 3º Amarelo); Gustavo Gomez (STJD);



BAHIA: Douglas Friedrich; Nino, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Daniel (Ramon); Rossi, Élber (Fessin) e Gilberto (Gabriel Novaes). Técnico: Mano Menezes

Desfalques: Lucas Fonseca (machucado)

Pendurados: Edson, Rodriguinho, Juninho, Marco Antonio e Clayson

Suspensos: Mano Menezes (3º Amarelo)

Voltam de suspensão: Ninguém