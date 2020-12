Palmeiras x Libertad AO VIVO! Siga tudo em TEMPO REAL e COM VÍDEOS do confronto pela Conmebol Libertadores

Hoje é dia de decisão para o Palmeiras na Conmebol Libertadores!

Nesta terça-feira, a equipe alviverde entra em campo diante do Libertad, do Paraguai, pela segunda partida das quartas de final da competição continental e o jogo promete!

Na primeira partida, no Paraguai, as equipes empataram em 1 a 1 e o Palmeiras agora tem a vantagem de decidir em casa e poder empatar em 0 a 0. Os paraguaios precisam de uma vitória simples ou de um empate maior que 2 a 2. Igualdade em 1 a 1 leva a partida para as penalidades.

A partida terá transmissão da Fox Sports a partir das 21h30 e você acompanha tudo em tempo real e com vídeos no ESPN.com.br!

