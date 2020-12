Palmeiras x Libertad-PAR: onde assistir, arbitragem e escalação

Em jogo válido pela volta das quartas da Copa Libertadores, Palmeiras e Libertad-PAR se enfrentam nesta terça-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

No duelo de ida, disputado no Estádio Defensores del Chaco, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. Gustavo Gómez abriu o placar para o Verdão no primeiro tempo e Espinoza empatou na segunda etapa.

Por conta do gol marcado fora de casa, o Palmeiras joga por um empate sem gols. Melhor ataque da competição, com 26 gols, o alviverde é um dos invictos desta edição da Libertadores após nove jogos.

Já o Libertad precisa vencer ou empatar por dois ou mais para seguir na Libertadores. Se o 1 a 1 se repetir em São Paulo, a decisão da vaga será nas penalidades.

O vencedor do confronto enfrentará River Plate-ARG ou Nacional-URU na semifinal, a ser disputada nas primeiras duas semanas de janeiro. Na partida de ida, os argentinos venceram os uruguaios por 2 x 0, em Avellaneda.

>> Confira o chaveamento da Libertadores

>> Flamengo de 2019 ou Palmeiras de 1993? Quem é o melhor? LANCE! compara posição por posição

O RETORNO DE ABEL FERREIRA



A grande novidade durante dos treinamentos do Palmeiras, de preparação para o duelo decisivo, foi o retorno do treinador Abel Ferreira, recuperado de Covid-19 após ter cumprido o período de isolamento.

Apesar de distante, o português pode, por meio de uma estrutura montada pelo clube, acompanhar todos os treinos em tempo real, comunicar-se com seus auxiliares durante os jogos e até fazer as preleções no vestiário por um telão.

Sem Abel, o Alviverde empatou com o Santos por 2 a 2, venceu o Bahia por 3 a 0 (pelo Brasileirão) e empatou com o Libertad-PAR (pela Libertadores).

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Libertad x Palmeiras



Data: 15 de Dezembro de 2020

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Jesús Valenzuela-VEN

Assistentes: Jorge Urrego-VEN e Tulio Moreno-VEN

VAR: John Ospina-COL

Transmissão:

– SBT (TV aberta para todo o Brasil)

– FOX SPORTS (TV por assinatura)

ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE PALMEIRAS X LIBERTAD



PALMEIRAS: Weverton, Gabriel Menino, Luan (Benjamín Kuscevic), Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Willian Bigode), Rony e Gabriel Veron. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Felipe Melo, Wesley, Luiz Adriano, Patrick de Paula e Luan Silva (machucados);

Suspenso: Lucas Lima (Cartão Vermelho)

LIBERTAD: Martín Silva; Pablo Adorno, Matias Espinoza, Iván Piris, Diego Viera; Antonio Bareiro, Blas Cáceres, Alexander Mejía, Rodrigo Bogarín; Adrián Martínez, Sebastián Ferreira. Técnico: Gustavo Morínigo