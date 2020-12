Palmeirense Matias Viña se manifesta após morte de ex-presidente uruguaio

Aos 80 anos de idade, o ex-presidente uruguaio Tabaré Vázquez morreu na madrugada deste domingo. Integrante da seleção celeste, o lateral esquerdo palmeirense Matias Viña usou seu perfil oficial no Instagram para se manifestar sobre a morte do político.

O ala canhoto publicou uma foto de Vázquez com a bandeira uruguaia e escreveu a seguinte frase: “Que em paz descanse, presidente”. O político ocupou o cargo máximo do país em dois mandatos (2005 a 2010 e de 2015 a 2020) e morreu em decorrência de um câncer no pulmão, de acordo com a família.

Imagem publicada por Viña no Instagram (Reprodução)

Fã de futebol, Tabaré Ramón Vázquez Rosas foi presidente do Club Atlético Progreso, integrante da elite nacional. Diante da morte do ex-chefe de estado, a organização do Campeonato Uruguaio resolveu adiar as partidas previstas para domingo, incluindo o clássico entre Nacional e Peñarol.

Titular do Palmeiras no empate contra o Santos, o uruguaio Matias Viña se prepara para o confronto com o Libertad. Válido pelas quartas de final da Copa Libertadores, o duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Defensores del Chaco.