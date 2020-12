Pam & Tommy: Lily James e Sebastian Stan protagonizam série do Hulu

Os atores Lily James e Sebastian Stan foram confirmados como protagonistas de Pam & Tommy, nova série do streaming Hulu. Ainda sem previsão de estreia, o seriado contará a história do romance entre a atriz Pamela Anderson e Tommy Lee, do Mötley Crüe. As informações são do portal americano Deadline.

(Fonte: Getty Images/Reprodução)Fonte: Getty Images

Mais detalhes sobre Pam & Tommy

As gravações do projeto devem começar no segundo trimestre de 2022, ainda segundo as fontes do Deadline. Além dos atores, o elenco conta também com a participação de Seth Rogen, conhecido por An American Pickle.

Rogen será o homem responsável por roubar e divulgar o vídeo íntimo gravado por Pamela Anderson e Tommy Lee na década de 90. Além do escândalo sexual, o relacionamento dos dois foi marcado pelos tabloides e dramas de Hollywood.

Pamela Anderson, que será interpretada por Lily James, ficou famosa após o seu papel em Baywatch. Além disso, ela também é um dos maiores ícones sexuais dos anos 90.

Enquanto isso, Tommy Lee, interpretado por Sebastian Stan, integrou o grupo de glam rock Mötley Crüe, famosos por diversos escândalos relacionados às drogas. A história da banda pode ser conferida em The Dirt, filme lançado em 2019 pela Netflix.

O casamento de Anderson e Lee terminou em 1998 após uma denúncia de violência doméstica que culminou na prisão do baterista por 4 meses. O ex-casal tem dois filhos juntos, Dylan Jagger Lee e Brandon Lee.

A direção da série do Hulu fica por conta de Craig Gillespie, de Eu, Tonya. Até o momento, ainda não foram revelados mais detalhes pela plataforma de streaming.