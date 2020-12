Pandemia afeta aplicação de provas dos próximos vestibulares

A pandemia da covid-19 causou uma série de transtornos neste ano. Nesse sentido, por conta na necessidade de afastamento social, as aulas presenciais foram suspensas em todo o país. Além disso, muitos eventos escolares, acadêmicos e científicos foram suspensos ou adiados. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, por exemplo, terá aplicação das provas apenas em janeiro e fevereiro de 2021.

O que mudou?

Não só o Enem 2020 teve sua data de aplicação alterada, mas também diversos outros processos seletivos passaram por mudanças por conta da covid-19. Assim, muitas universidades das redes pública e privada de ensino já divulgaram alterações em seus processos seletivos, como a redução do número de questões das provas ou a ampliação dos locais de prova.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), por exemplo, decidiu por aplicar as provas da primeira fase do Vestibular 2021 em dois dias, sendo que, tradicionalmente, essa fase acontece em apenas um dia. Além disso, a Comvest reduziu o número de questões do vestibular. Consequentemente, o tempo de realização da prova passará de 5 para 4 horas. Nesse sentido, houve redução no número de obras literárias obrigatórias exigidas no exame e as questões que antes eram 90, serão 72.

Já a UnB anunciou o uso das notas do Enem para a seleção de alunos para o segundo semestre de 2020, bem como diversos institutos federais, como o IFSP. Em suma, a maioria das instituições buscaram formas de adaptar as seletivas ao novo contexto.

Além disso, aquelas que optaram por manter as provas presenciais deverão cumprir as medidas de segurança sanitária por conta da pandemia. Assim, o uso de máscara é obrigatório, bem como o uso de álcool em gel nos espaços e o cumprimento do distanciamento físico entre os candidatos.

