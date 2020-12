Pandemia faz Globo reformular vinheta de fim de ano sem abraço de verdade · .

A pandemia do coronavírus fez a Globo reformular sua vinheta de fim de ano. Neste ano, os artistas da casa não se aglomeraram em uma grande festa como era de costume. Graças ao uso da tecnologia, a emissora aderiu ao abraço virtual para passar a mensagem de que um novo tempo, ou melhor, um novo normal chegou. A versão final do vídeo foi exibida no intervalo de A Força do Querer (2017) nesta terça-feira (1º).

A estreia da vinheta em tempos de pandemia foi marcada por uma introdução de William Bonner. Ao finalizar o Jornal Nacional, o jornalista anunciou aos telespectadores o que estava por vir.

“Estou lembrando de quando eu era criança, e faz tempo, que nesta época do ano a gente ouvia aquela música do ‘hoje é um novo dia de um novo tempo’, etc e tal. Muita gente deve estar se perguntando como é que vai ser a mensagem de fim de ano de Natal neste ano com Covid-19 e pandemia? A Globo deu um jeito. Você vai saber como agora com o encerramento do Jornal Nacional”, avisou.

Então, foi exibido um vídeo de três minutos de duração com os bastidores da gravação. Para conseguir a vinheta, o elenco da casa trabalhou seguindo as restrições impostas pela pandemia: separadamente, com medição de temperatura e testes de Covid-19. Foram mais de cem gravações remotas e presenciais.

Animações, telões, stop-motion, marionetes com bonecos de massinha e colagens foram usados para dar movimento e reunir todos na mensagem. “A dificuldade traz isso: a nossa capacidade de se reinventar”, destacou Renata Vasconcellos.

“A novidade foi estar sozinha. Estou olhando para o Cauã [Reymond] de um lado e para a Ana Furtado de outro e não estou vendo os outros”, comentou Fátima Bernardes. “Nunca me senti tão feliz abraçando dois bonecos na minha vida”, opinou a mulher de J.B. Oliveira, o Boninho.

Na gravação, Paulo Vieira foi o único a assumir que ficou com vontade de tietar os colegas da emissora. “Eu esperava mesmo dessa coisa de fim de ano era tirar muita foto com famoso. Garantir a minha foto com William Bonner”, divertiu-se. “Depois que tudo isso passar, a gente vai valorizar mais do que nunca o famoso abraço”, finalizou Patrícia Poeta.

Sinta-se abraçado

A vinheta de fim de ano com o tema Quando O Novo Tempo Chegar, Abrace estreou no primeiro intervalo de A Força do Querer (2017). Com quase dois minutos de duração, o clipe tem locução de Regina Casé, intérprete de Lurdes em Amor de Mãe. A atriz é a responsável pela narração da canção Um Novo Tempo.

“A campanha de fim de ano da TV Globo é uma espécie de trilha sonora do balanço pessoal que todos nós fazemos quando chega dezembro. Este ano estamos mais reflexivos e esperançosos do que nunca. Com isso, a campanha de fim de ano ganha significado ainda mais especial. A versão deste ano foi totalmente adaptada para o atual momento”, explicou Amauri Soares, diretor do canal, em comunicado oficial.

O abraço virtual usado pela Globo, na verdade, traz uma simbologia para o atual momento: é um convite para o telespectador em tempos de pandemia.

“Abraçar sintetiza muitos desejos dos brasileiros nesse momento –mesmo que, por enquanto, muitos abraços ainda dependam da imaginação ou de técnicas de animação, como na Mensagem da TV Globo deste ano. Abraço é resposta ao desejo do encontro, do toque, sinônimo de alegria, de amor, de esperança. E falar sobre tudo isso, pensar em um novo tempo, nunca foi tão necessário”, observou Sergio Valente, diretor de Marca & Comunicação da Globo.

“Vamos juntos construir um futuro com a esperança de dias melhores, em que poderemos nos encontrar novamente, olhar nos olhos e dar um abraço demorado em quem a gente ama. Essa é a caminhada que queremos construir com os brasileiros, a partir da Mensagem de Fim de Ano. Um convite para que as pessoas abracem, imaginação, a criatividade e o talento, junto com a gente”, finalizou.

Veja a vinheta de fim de ano da Globo:

Confira bastidores da gravação da vinheta de fim de ano: