Pantera Negra: Marvel anuncia que não substituirá Chadwick Boseman

Após muitas especulações, a Marvel oficializou que não pretende substituir Chadwick Boseman em Pantera Negra 2. A confirmação veio direto de Kevin Feige, durante o Disney Investor Day, quando o presidente da Marvel Studios anunciou que a sequência irá explorar o universo de Wakanda, mas que não apresentará um novo T’Challa.

Feige também revelou a data do novo longa, que está programado para chegar aos cinemas em 8 de julho de 2022. Ryan Coogler, que dirigiu o primeiro filme, retorna à direção. Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Letitia Wright, Angela Bassett, Martin Freeman e Daniel Kaluuya devem ser confirmados em breve também no elenco. No momento, não há mais detalhes sobre a trama, além de que ela irá explorar melhor os segredos de Wakanda e detalhes dos personagens.

Chadwick Boseman durante as gravações de ‘Pantera Negra’Fonte: IMDb/Reprodução

Pantera Negra chegou aos cinemas em fevereiro de 2018 e se tornou uma das maiores bilheterias do MCU. O filme faturou mais de US$ 1,3 bilhão ao redor do mundo, tornando-se sucesso de público e crítica.

Boseman, que viveu o protagonista, faleceu em agosto deste ano, vítima de um câncer de cólon. O ator, de 42 anos, lutava em segredo contra a doença há quatro.