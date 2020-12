Panzer Dragoon Remake chega neste mês para o Xbox One

A publisher Forever Entertainment e a desenvolvedora MegaPixel Studio anunciaram nesta terça-feira (01), que Panzer Dragoon Remake chega dia 11 de dezembro para o Xbox One.

O título é uma remodelagem completa do clássico Panzer Dragoon de 1995, lançado originalmente para o Sega Saturn, e conta com visuais de última geração, aprimoramentos nos controles e inclusão de novas mecânicas.

Panzer Dragoon: Remake is coming to #XboxOne!

Mark this date – December 11th, and make sure you’re on time ??? pic.twitter.com/Ifj6FNgk3S

— Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) December 1, 2020