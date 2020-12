Paolla Oliveira será dublê de Maria Eduarda de Carvalho em novela das sete · .

A atriz Paolla Oliveira foi escalada para a novela Cara e Coragem, da Globo, que irá ao ar na faixa das 19h a partir de 2021. Ela interpretará a dublê de Maria Eduarda de Carvalho. As duas serão rivais na disputa pelo amor do personagem de Marcelo Serrado no folhetim de Claudia Souto.

Apesar do triângulo amoroso já ter sido montado, parte do elenco da produção ainda não está fechada. A diretora Natalia Grimberg está à procura de uma atriz mais jovem para fazer par com André Luiz Frambach, um dos protagonistas.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, além de Serrado e Frambach, Fabrício Boliveira também fará parte do núcleo dos mocinhos da história. O trio abrirá uma empresa de dublês. Já o time de vilões será formado por Ícaro Silva e Ricardo Pereira.

Os dois interpretarão um herdeiro de uma siderúrgica e seu fiel comparsa no crime, respectivamente. Ainda segundo a publicação, Taís Araujo e Mariana Santos também estão confirmadas para o elenco. A mulher de Lázaro Ramos interpretará duas personagens na trama. As sósias serão uma empresária do ramo de siderurgia e uma massoterapeuta batalhadora e extrovertida.

Cara e Coragem irá ao ar após Quanto Mais Vida Melhor, no segundo semestre de 2021, caso a pandemia da Covid-19 não afete mais o cronograma de gravações da Globo.