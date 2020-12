Para escapar do rebaixamento, Botafogo terá de repetir Fluminense de 2009

O Botafogo é o lanterna do Campeonato Brasileiro após 25 rodadas. A derrota para o Inter por 2 a 1 no sábado, no Beira-Rio, fez o Alvinegro cair o último degrau possível na tabela de classificação. O Goiás, que empatou com o Grêmio, soma os mesmos 20 pontos, mas está à frente por ter uma vitória a mais.

A situação do Botafogo é dramática. O site FiveThirtyEight aponta 81% de chance de rebaixamento, enquanto o Infobola, do matemático Tristão Garcia, coloca a probabilidade de queda em 92%.

Embora muito difícil, o feito de escapar da degola com situação semelhante não é inédito. Ele ocorreu apenas uma vez no histórico do Brasileiro de pontos corridos com 20 clubes, que é realizado desde 2006. O autor da façanha foi o também carioca Fluminense, no ano de 2009.

O Tricolor de 2009 somava 18 pontos em 25 rodadas, com as mesmas três vitórias do Botafogo em 2020. Contudo, a partir daí, o time comandado por Cuca venceu sete partidas e só perdeu uma nos treze jogos disputados na reta final do Campeonato. Ao final da 38ª rodada, o Flu somou 46 pontos e terminou na 16ª colocação.

Sem vencer há 12 jogos e com sete derrotas consecutivas, o Botafogo precisa reagir rápido. No próximo sábado, terá um confronto direto contra o Coritiba, no Couto Pereira. O Coxa está duas posições acima e também é forte candidato a estar na Série B em 2021.

Na sequência, fechando 2020, o Alvinegro vai receber o Corinthians no Nilton Santos, no domingo, 27 de dezembro.