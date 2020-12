Para Lucena, gol do São Paulo no início pesou para derrota do Botafogo

O Botafogo foi goleado pelo São Paulo por 4 a 0, no Morumbi, na noite desta quarta-feira. Esta foi a sexta derrota consecutiva do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, e deixou a equipe mais longe da permanência na Série A em 2021.

A fragilidade da equipe ficou evidente logo no início do jogo, e aos 26 minutos o Tricolor paulista já vencia por 2 a 0. Ao contrário do clássico do último sábado, quando segurou o ataque do Flamengo durante a primeira etapa inteira, o Botafogo não conseguiu mostrar a mesma consistência defensiva. Para o auxiliar Felipe Lucena, o gol sofrido logo aos 9 minutos foi crucial para o desenrolar do jogo.

“O São Paulo é uma equipe que cria bastante, assim como o Flamengo foi no último jogo. Nós conseguimos neutralizar bem a equipe do Flamengo, mas o São Paulo hoje fez uma coisa que foi fazer um gol muito cedo. A gente teve que sair um pouco mais e teve o agravante de perder um jogador ainda no primeiro tempo”, afirmou Lucena.

Em sua análise do jogo, Felipe Lucena viu dois tempos bastantes distintos. Se no primeiro o Botafogo sofreu três gols e teve o zagueiro Marcelo Benevenuto expulso aos 32 minutos, no segundo, o jogo foi mais equilibrado. O São Paulo só chegou ao quarto gol aos 47 minutos.

“No primeiro tempo, o São Paulo foi predominante, trabalhou no nosso campo e conseguiu fazer os gols que precisavam para vencer a partida. Nós conseguimos ajustar no intervalo uma situação pra ter consistência defensiva boa e sair em contra-ataque. E tivemos até algumas chances, mas não conseguimos e o resultado do primeiro tempo prevaleceu até o final”, disse.

“Consigo dividir o jogo em duas partes: o primeiro tempo todo, incluindo a expulsão, e a nossa organização no segundo, que acabou sendo o ponto forte”, completou.

O próximo compromisso do Botafogo será diante do Internacional, sábado, no Beira-Rio. Para esta partida, o técnico Eduardo Barroca, que esteve afastado com covid-19, deverá estar à beira do gramado.