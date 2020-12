Nesta quarta-feira (23), o Porto venceu o Benfica por 2 a 0, em Aveiro, e faturou o título da Supertaça. Após a derrota, o técnico Jorge Jesus falou em entrevista coletiva e opinou sobre o jogo em si.

Para o Mister, o jogo foi bastante equilibrado, com as Águias dominando em alguns momentos, mas a sua equipe não soube aproveitar, dando a chance ao arquirrival de fazer dois gols e sair com o título.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“É um único jogo, é uma decisão. Os dois tempos foram equilibrados, as diferenças foram os gols, o pênalti deixou o Porto mais calmo e apostaram mais num jogo direto para o Marega. No segundo tempo o Benfica esteve muito melhor, aproveitou melhor as oportunidades, mas o Porto foi melhor nas decisões. Nos primeiros 15 minutos temos saídas 2 contra 1 e não soubemos definir bem, o Porto acabou por fazer o gol de pênalti no 1º tempo. Depois tentei de tudo, meti dois laterais, e o Porto depois num contra-golpe acabou por fechar quando nós já estávamos tentando tudo”, começou por dizer.

“O Benfica houve momento em que esteve melhor que o Porto e não soube aproveitar, enquanto que o FC Porto conseguiu. Nas vantagens que tivemos não conseguimos fazer a diferença. A objetividade das equipes foi a chave”, prosseguiu.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Em relação ao título, Jesus acredita que ele não fará muita diferença para o campeonato e o restante da temporada em si, mas que, para o Porto, a importância se dá pelo fato de os Dragões estarem levando a melhor nos últimos confrontos contra os Encarnados.

“(O título) é importante para o histórico, é um troféu que o Benfica não conquistou. Para o Campeonato, para o que vem aí, não tem importância, esta Taça tem a importância do momento porque nos últimos anos o Porto tem ganho ao Benfica, mas a diferença do jogo esteve na eficácia”, finalizou.

Esta foi a quarta vitória consecutiva do Porto sobre o Benfica levando em consideração só últimos confrontos. Nos últimos 10 jogos, a soberania dos Dragões também é grande: 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas.