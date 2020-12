Para Odair, coletivo do Fluminense ajuda Marcos Paulo a brilhar

O atacante Marcos Paulo brilhou na vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR neste sábado. O jogador marcou o gol da virada e ainda fechou a noite com um golaço. Também foi dele a assistência para Nenê marcar o primeiro do Tricolor. O técnico Odair Hellmann elogiou a atuação do jogador, mas evitou focar no desempenho individual.

“Acho que o Marcos Paulo fez outros grandes jogos. É claro que quando você faz dois gols numa partida, uma partida tão importante, acaba chamando toda essa atenção. Mas ele já tinha feito grandes jogos anteriormente, hoje fez mais um”, lembrou Odair.

Lucas Merçon/Fluminense

“E que bom foi numa grande vitória do grupo, do time. Como eu sempre acredito no processo coletivo, mais uma vez fez a diferença para que ele e outros jogadores pudessem render como renderam hoje”, completou.

Odair também elogiou a paciência da equipe para vencer a retranca do Furacão. Pois, com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, os paranaenses se fecharam na defesa.

“Tivemos paciência para desequilibrar esse sistema fechado compacto deles. Nós tínhamos que ter paciência, não lentidão, mas paciência para desequilibrar esse sistema de bloco muito fechado, muito compacto e, por isso também, as opções de jogadores que fiz hoje para que a gente pudesse, através de passes, movimentos curtos, fazer essa superioridade no placar. E foi assim que a equipe fez “, finalizou.