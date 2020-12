Paraguai realiza toque de recolher

O Paraguai definiu um toque de recolher restritivo das 0h às 5h. Assim, as medidas valem em todo o país, principalmente na Cidade do Leste, divisa com o Brasil.

A medida que proíbe a circulação de pessoas é uma forma de evitar a contaminação. Dessa forma, minimiza aglomerações e faz com que o isolamento seja respeitado.

Neste artigo, entenda como funciona a medida e até quando é válida. Também saiba como isso pode ajudar no controle da pandemia.

Toque de recolher no Paraguai

Com o toque de recolher no país, especialmente em épocas de festas, faz com que a aglomeração não ocorra. Inclusive, foi uma medida necessária após a abertura da Ponte da Amizade, em outubro.

Após a abertura da ponte muitos estrangeiros visitaram o país. Em suma, buscando comprar produtos com preços mais acessíveis. Dessa forma, aumentam as chances de contaminação.

Horários

Em geral, o toque de recolher é válido das 0h às 5h. Porém há algumas exceções. Sendo assim, é das 1h às 5h para os dias:

24 de dezembro;

25 de dezembro;

31 de dezembro;

1 de janeiro de 2021.

A pequena flexibilização aconteceu devido às festas de fim de ano. Afinal, mesmo com as recomendações de isolamentos muitas famílias vão se reunir. Desse modo, é possível que tenha movimentação.

Outras recomendações

Não foi apenas o horário que o governo paraguaio mudou. Assim, estabelece-se a proibição da venda de bebidas alcoólicas das 22h às 5h. Entretanto, estabelecimentos gastronômicos podem realizar a comercialização neste período.

Segundo a determinação, os encontros familiares podem ter até 12 pessoas. Mas incluindo todas as que moram na casa. Por fim, proibe-se o uso de piscinas, spas e praias de acesso público.

Medidas do toque de recolher

Juntamente com o toque de recolher ainda estipulou-se mais algumas obrigações. Por exemplo, algumas praças, ruas e avenidas devem ser fechadas. Logo, só podem ser usadas a pé e mantendo o distanciamento.

As medidas ainda obrigam o uso da máscara, seja em locais abertos ou fechados. Inclusive, o governo informou que crianças e adolescentes só podem andar na companhia de um responsável.

Recomenda-se ainda que moradores de Assunção não viajem ao interior. Afinal, a capital tem o maior índice de casos de Covid-19.

Covid-19 e toque de recolher no Paraguai

O que motivou a determinação do governo foi o aumento dos casos. Aliás, desde o início da pandemia registrou-se mais de 99,1 mil casos e já são mais de 2 mil mortes.

Conforme o governo, a taxa de ocupação dos leitos é alta. Inclusive, há regiões que não possuem mais vagas de internação.