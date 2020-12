Paraguaio Gustavo Gómez completa 100 partidas com a camisa do Palmeiras

A goleada sobre o Delfín-EQU, no Allianz Parque, marcou a classificação do Palmeiras para as quartas de final da Copa Libertadores. Além disso, o triunfo foi especial para o zagueiro Gustavo Gómez, que chegou a 100 partidas disputadas com a camisa alviverde.

“Muito feliz pela vitória, pela classificação e também por completar 100 jogos com a camisa do Palmeiras. É muito gratificante para mim chegar a essa marca. Agora é tentar chegar a 200”, declarou o camisa 15 ao canal oficial do clube.

O paraguaio atuou em 41 dos 52 jogos do Verdão em 2020, sendo 40 como titular. Além disso, dos 100 jogos de Gómez pela equipe paulista, em 97 o defensor foi escalado entre os onze iniciais.

Na temporada, o zagueiro de 27 anos é o quarto jogador do elenco palmeirense com mais interceptações de jogadas adversárias, somando 18 intervenções. Ele está atrás apenas de Gabriel Menino (21) e dos líderes Patrick de Paula e Matías Viña (empatados com 23).

Em toda a passagem pelo Verdão, Gustavo Gómez até o momento registrou 138 interceptações, 108 desarmes e 22 dribles sofridos (um a cada 388 minutos), segundo dados do portal SofaScore. No setor ofensivo, ele já contribuiu com 11 gols marcados e uma assistência.

Com a marca, o paraguaio se juntou a outros sete atletas do atual elenco que completaram pelo 100 jogos pelo clube. São eles: Mayke (103), Luan (112), Marcos Rocha (127), Weverton (136), Lucas Lima (146), Felipe Melo (170) e Willian (198).