Paraná vence CRB fora de casa e sai da zona de rebaixamento da Segundona

O Paraná conseguiu sair da zona de rebaixamento da Série B nesta quinta-feira. Jogando fora de casa, a equipe derrotou o CRB pelo placar de 2 a 0, pela 29ª rodada do campeonato, e subiu para a 16ª colocação, empurrando o Figueirense para dentro do Z-4.

Os Tricolores largaram na frente aos nove minutos do primeiro tempo. Higor Meritão recebeu de Karl na entrada da área, ajeitou e bateu com categoria no cantinho de Douglas Borges para deixar os visitantes na frente. No decorrer da etapa, os alagoanos tiveram a bola pra chegar ao empate, mas não conseguiram igualar os marcadores.

O CRB tentou manter a pressão no segundo tempo e criar forças para reagir, mas o time não levou muito perigo ao goleiro Renan e ainda viu os paranaenses marcarem mais um aos 40 minutos. Jhony Douglas ficou com a bola na frente da área e chutou forte para dar números finais à vitória do Paraná e tirar a equipe da degola.