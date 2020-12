Paranavaí com mais de 140 vagas de emprego nesta sexta-feira (11)

A cidade de Paranavaí com mais de 140 vagas de emprego abertas para diversos profissionais está divulgando informações para seleção. As oportunidades estão disponíveis na Agência de Trabalho de Paranavaí nesta sexta-feira (11).

Paranavaí com mais de 140 vagas de emprego

A Agência de Trabalho da cidade de Paranavaí divulgou, portanto, cerca de 143 oportunidades de emprego disponíveis hoje (11). As vagas são para os cargos, a seguir:

Auxiliar de Serralheiro – 1 vaga;

Atendente de Enfermagem – 1 vaga;

Consultor de Vendas;

Consultor Óptico;

Cortador de Roupa – 1 vaga;

Gerente de Loja – 1 vaga;

Serviços Gerais – 2 vagas;

Suportes Técnicos;

Técnicos em Radiologia – 2 vagas;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Etc.

Além disso, há 11 oportunidades destinadas aos PcDs – Pessoas com deficiências, e pessoas que sofreram algum tipo de acidente e, portanto, receberam alta do INSS, para as seguintes funções:

Auxiliar em Cozinha – 1 vaga;

Concreteiro – 1 vaga;

Auxiliares em Linha de Produção – 6 vagas;

Etc.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas disponíveis em Paranavaí, os interessados devem acessar o App do Sine Fácil ou encaminhar, portanto, um currículo pessoal para o e-mail [email protected] No campo “assunto” deve constar a vaga desejada pelo candidato.

Entretanto, se o interessado não puder realizar a inscrição de forma online, há a possibilidade de realizá-la de forma presencial. Basta ir até a Agência de Trabalho da cidade de Paranavaí com um currículo e documentos pessoais em mãos.

Informações como endereço e telefone para contato da Agência de Trabalho, podem ser acessados no Guia Comercial de Paranavaí.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos!