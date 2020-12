Parceria com Pabllo Vittar e Anitta faz Luísa Sonza ganhar projeção internacional · .

A música Modo Turbo, de Luísa Sonza em parceria com Anitta e Pabllo Vittar, está rendendo bons números às cantoras. O lançamento desbancou até cantor internacional, na Deezer, plataforma de streaming de música. A canção já é a mais ouvida do mundo, e tem projetado a imagem de Sonza para fora do Brasil.

De acordo com os dados da plataforma, a composição já conta com mais de 20% de streams que a segunda colocada: Blinding Lights, do The Weeknd.

Já no Brasil a situação não é diferente. Modo Turbo está em primeiro lugar como a música mais tocada, acumulando mais de 165% streams que Meia Noite, de Tarcísio do Acordeon. Na lista de artistas mais ouvidos do país, a canção ocupa a 4ª posição.

Os índices também apontam que os fãs de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza foram os que mais colaboraram para o impulsionamento do novo projeto das cantoras. No YouTube o clipe já soma mais de 11 milhões de visualizações.

Confira o clipe a seguir: