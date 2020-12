Parceria continua viva? Honda afirma que quer ser embaixador do Botafogo na Ásia

Keisuke Honda não vestirá mais a camisa do Botafogo dentro de campo, mas isto não significa que o meio-campista vai parar de ter relação com o clube. Após anunciar que está de saída do Alvinegro, por meio de uma série de tweets publicados nesta quarta-feira, o meio-campista afirmou que pretende realizar projetos com o Glorioso na Ásia.

Na mensagem de despedida, o camisa 4 escreveu o seguinte trecho: “Eu pessoalmente vou buscar uma oportunidade de continuar apoiando o clube como embaixador do Botafogo na Ásia.”

Um dos maiores jogadores asiáticos da história e dos mais midiáticos no Japão, Keisuke Honda também é empreendedor, sendo dono de um clube de futebol na Terra do Sol Nascente e de uma empresa de comunicação.

Ainda não há nenhuma parceria firmada para que Honda realmente faça projetos oficiais do clube de General Severiano no Oriente, mas o meio-campista mostrou interesse público em tal. Podem haver conversas sobre o assunto a partir de 2021 com Durcesio Mello, presidente eleito.